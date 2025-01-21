Клаудиньо покинет «Зенит» и продолжит карьеру в Катаре — Globo

«Палмейрасу», заинтересованному в покупке атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщили, что игрок продолжит карьеру в Катаре. Об этом информирует Ge.Globo.

По данным источника, бразильский футболист согласовал условия перехода с «Палмейрасом», после чего в клуб поступил звонок от представителя хавбека, который сообщил, что он продолжит карьеру в Катаре.

Клаудиньо выступает в составе «Зенита» с лета 2021 года. За этот период полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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