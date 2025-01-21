Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо покинет «Зенит» и продолжит карьеру в Катаре — Globo

Клаудиньо покинет «Зенит» и продолжит карьеру в Катаре — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

«Палмейрасу», заинтересованному в покупке атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщили, что игрок продолжит карьеру в Катаре. Об этом информирует Ge.Globo.

По данным источника, бразильский футболист согласовал условия перехода с «Палмейрасом», после чего в клуб поступил звонок от представителя хавбека, который сообщил, что он продолжит карьеру в Катаре.

Клаудиньо выступает в составе «Зенита» с лета 2021 года. За этот период полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

Клаудиньо Подробнее
Материалы по теме
«Палмейрас» предложил € 14+4 млн за трансфер Клаудиньо, «Зенит» хочет € 20 млн — Фачинкани

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android