«Атлетико» — «Байер»: Инкапье открыл счёт на 45+1-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Давиде Масса. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Байера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+1-й минуте защитник «Байера» Пьеро Инкапье открыл счёт в матче.
На данный момент «Атлетико» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Байер» — четвёртый (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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