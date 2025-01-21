Ивелин Попов: сейчас российский спорт страдает, и моё мнение — это неправильно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал отстранение российских команд и спортсменов от международных соревнований.

— Как считаете, из-за отстранения от еврокубков уровень чемпионата России действительно в десятки раз ниже по сравнению с периодом, когда вы играли?

— В десятки раз — нет. Но из-за этих санкций страдает футбол. Я помню, что исторически такие ситуации возникали и между другими государствами, и их спорт не страдал. А сейчас российский спорт страдает, и моё мнение — это неправильно. Такого быть не должно. Имею в виду и Олимпиады, и футбол, и волейбол, и любой другой вид спорта, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.