«Зенит» намерен продать Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за € 20 млн — CNN Brasil

Катарский «Аль-Садд» в последние часы полностью перехватил инициативу у «Палмейраса» в борьбе за покупку 27-летнего атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, сделка по трансферу бразильского футболиста близка к закрытию. Санкт-петербургский клуб намерен выручить € 20 млн с продажи Клаудиньо.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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