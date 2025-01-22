Бывший защитник «Спартака» Тавареш подписал контракт с португальским АВС

Бывший футболист московского «Спартака» Томаш Тавареш подписал контракт с португальским клубом АВС. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Срок соглашения с 23-летним игроком не называется.

Напомним, в середине января «Спартак» объявил о расторжении контракта с португальским защитником Таварешем по соглашению сторон. Начало нынешнего сезона игрок провёл на правах аренды в австрийском ЛАСКе.

Тавареш, присоединившийся к московскому клубу из «Бенфики» в январе 2023 года, за время своего пребывания в команде сыграл 22 матча во всех турнирах. За это время защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 1 млн.