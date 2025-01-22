«Ливерпуль» — «Лилль»: гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Манди

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте защитник «Лилля» Айсса Манди получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Лилль» занимает восьмое место с 13 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.