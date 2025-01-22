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«Ливерпуль» — «Лилль»: гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Манди

«Ливерпуль» — «Лилль»: гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Манди
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Салах – 34'     1:1 Дэвид – 62'     2:1 Эллиотт – 67'    
Удаления: нет / Манди – 59'

На 59-й минуте защитник «Лилля» Айсса Манди получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Лилль» занимает восьмое место с 13 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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