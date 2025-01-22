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«Новые игроки всегда кстати». Деку — о переговорах «Барселоны» с Рашфордом

«Новые игроки всегда кстати». Деку — о переговорах «Барселоны» с Рашфордом
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию СМИ о проведённой им встрече с агентом крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

«Сейчас мы [«Барселона»] полностью сосредоточены на новых контрактах… Привлечение новых футболистов — это всегда кстати. Тренер доволен составом, который у нас есть, поэтому любые дальнейшие решения будут приняты позже», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонский клуб рассматривает вариант с арендой Рашфорда. Сообщалось, что сам футболист испытывает желание перейти в «Барселону».

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