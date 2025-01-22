«Ливерпуль» — «Лилль»: Джонатан Дэвид сравнял счёт на 62-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). На момент написания новости счёт в матче 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 62-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид сравнял счёт в матче.
На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Лилль» занимает восьмое место с 13 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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