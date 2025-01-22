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«Ювентус» и «Брюгге» сыграли вничью в матче ЛЧ, нанеся всего лишь один удар в створ

«Ювентус» и «Брюгге» сыграли вничью в матче ЛЧ, нанеся всего лишь один удар в створ
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Брюгге» и туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Матч завершился со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

Обе команды пытались открыть счёт в игре и добыть победу, однако нанесли всего один удар в створ ворот на двоих.

На данный момент «Брюгге» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Ювентус» — 15-й (12 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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