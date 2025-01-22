«Бенфика» — «Барселона»: Левандовски оформил дубль, забив второй гол с пенальти

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент выхода новости счёт в игре 4:3 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте Левандовски оформил дубль, второй раз реализовав 11-метровый.

Ранее, на второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На 13-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски восстановил равновесие, забив с пенальти. На 22-й минуте Павлидис оформил дубль. На 30-й минуте Павлидис забил свой третий мяч в игре. На 64-й минуте нападающий Рафинья сократил отставание сине-гранатовых. На 68-й минуте защитник Рональд Араухо забил автогол.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

Почему «Барселона» — больше чем клуб: