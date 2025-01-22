«Болонья» победила «Боруссию» Дортмунд в матче ЛЧ, совершив камбэк за две минуты

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Болонья» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, забив с пенальти. На 71-й минуте футболист «Болоньи» Тейс Даллинга восстановил равновесие. На 72-й минуте нападающий Сэмюэл Айлинг вывел хозяев вперёд.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» встретится со «Спортингом». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Боруссия» проведёт матч с «Шахтёром». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: