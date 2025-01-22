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Болонья — Боруссия Дортмунд, результат матча 21 января 2025, счет 2:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Болонья» победила «Боруссию» Дортмунд в матче ЛЧ, совершив камбэк за две минуты
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Болонья» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Гирасси – 15'     1:1 Даллинга – 71'     2:1 Айлинг – 72'    

На 15-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, забив с пенальти. На 71-й минуте футболист «Болоньи» Тейс Даллинга восстановил равновесие. На 72-й минуте нападающий Сэмюэл Айлинг вывел хозяев вперёд.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» встретится со «Спортингом». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Боруссия» проведёт матч с «Шахтёром». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

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