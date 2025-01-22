«Атлетико» — «Байер»: гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Инкапье

В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Давиде Масса. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. Таким образом, в обеих командах на поле осталось по 10 игроков.

На данный момент «Атлетико» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Байер» — четвёртый (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.