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«Барселона» совершила камбэк в матче ЛЧ с «Бенфикой», победив со счётом 5:4

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счётом 5:4 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале матча счёт открыл нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На 13-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски восстановил равновесие, забив с пенальти. В середине первого тайма Павлидис оформил дубль. На 30-й минуте Павлидис забил свой третий мяч в игре.

На 64-й минуте нападающий Рафинья сократил отставание сине-гранатовых. В середине второго тайма защитник Рональд Араухо забил автогол. На 78-й минуте Левандовски оформил дубль, второй раз реализовав 11-метровый. На 86-й минуте защитник сине-гранатовых Эрик Гарсия восстановил равновесие во встрече. На 90+6-й минуте Рафинья забил победный мяч гостей.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

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