«ПСВ» обыграл «Црвену Звезду» в 7-м туре Лиги чемпионов благодаря дублю Люка де Йонга

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Црвена Звезда». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич » в Белграде (Сербия). Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. «ПСВ Эйндховен» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился нападающий «ПСВ Эйндховен» Люк де Йонг. На 24-й минуте де Йонг оформил дубль. На 43-й минуте Райан Фламинго довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Фламинго получил прямую красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. На 71-й минуте Шериф Ндиайе отыграл один мяч. На 77-й минуте Нассер Джига забил второй мяч хозяев.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав три очка. «ПСВ Эйндховен» — 17-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.