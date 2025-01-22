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«Штутгарт» в гостях победил братиславский «Слован» в матче Лиги чемпионов

«Штутгарт» в гостях победил братиславский «Слован» в матче Лиги чемпионов
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Закончился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались братиславский «Слован» и «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной из Ланкашира (Англия). Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Штутгарта».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 3
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Левелинг – 11'     0:2 Левелинг – 36'     1:2 Метсоко – 85'     1:3 Ридер – 87'    

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Джейми Левелинг с передачи Дениза Ундава. На 36-й минуте Джейми Левелинг оформил дубль с передачи Энцо Мийо. На 85-й минуте нападающий «Слована» Иджесси Метсоко с передачи Тиграна Барсегяна сократил отставание своей команды. На 88-й минуте Фабиан Ридер забил третий гол «Штутгарта» с передачи Максимилиана Миттельштедта.

На данный момент «Слован» занимает предпоследнее, 35-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, не заработав ни одного очка. «Штутгарт» занимает 20-е место с 10 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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