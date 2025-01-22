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Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Байером» играя большую часть матча в меньшинстве

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Байером» играя большую часть матча в меньшинстве
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаюлись мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. Мадридский «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Инкапье – 45+1'     1:1 Альварес – 52'     2:1 Альварес – 90'    
Удаления: Барриос – 25' / Инкапье – 76'

На 25-й минуте полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 45+1-й минуте защитник «Байера» Пьеро Инкапье открыл счёт в матче. На 52-й минуте Хулиан Альварес сравнял счёт. На 76-й минуте Инкапье получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, уровняв составы команд. На 90-й минуте Альварес оформил дубль.

На данный момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 15 очков. «Байер» — шестой (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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