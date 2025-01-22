Генич отреагировал на камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой каталонская «Барселона» обыграла «Бенфику» в гостях со счётом 5:4, уступая по ходу игры в два мяча.

«Безумие какое-то! «Барса» мёртвую игру вытаскивает!», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам 7 туров главного еврокубкового турнира сине-гранатовые расположились на второй строчке, набрав 18 очков. «Бенфика» находится на 18-м месте. В активе лиссабонской команды 10 очков.

Напомним, в заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой» 29 января. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом» также 29 января.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: