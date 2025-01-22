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Генич отреагировал на камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Генич отреагировал на камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой каталонская «Барселона» обыграла «Бенфику» в гостях со счётом 5:4, уступая по ходу игры в два мяча.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Безумие какое-то! «Барса» мёртвую игру вытаскивает!», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам 7 туров главного еврокубкового турнира сине-гранатовые расположились на второй строчке, набрав 18 очков. «Бенфика» находится на 18-м месте. В активе лиссабонской команды 10 очков.

Напомним, в заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой» 29 января. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом» также 29 января.

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