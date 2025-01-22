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После матча «Бенфика» — «Барселона» произошла драка с участием Рафиньи

После матча «Бенфика» — «Барселона» произошла драка с участием Рафиньи
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В ночь с 21 на 22 января завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором каталонская «Барселона» в гостях переиграла лиссабонскую «Бенфику» со счётом 5:4. После игры в туннеле произошла крупная драка с участием игроков сине-гранатовых и «орлов». Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на трансляцию в Movistar Plus+.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

По информации источника, полиции пришлось вмешаться и оттащить бразильского вингера «блауграны» Рафинью от игроков «Бенфики».

Напомним, по ходу встречи каталонцы дважды отыгрывались, проигрывая в счёте в два мяча и забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время. Сам Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

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