После матча «Бенфика» — «Барселона» произошла драка с участием Рафиньи
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В ночь с 21 на 22 января завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором каталонская «Барселона» в гостях переиграла лиссабонскую «Бенфику» со счётом 5:4. После игры в туннеле произошла крупная драка с участием игроков сине-гранатовых и «орлов». Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на трансляцию в Movistar Plus+.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2' 1:1 Левандовски – 13' 2:1 Павлидис – 22' 3:1 Павлидис – 30' 3:2 Рафинья – 64' 4:2 Араухо – 68' 4:3 Левандовски – 78' 4:4 Гарсия – 86' 4:5 Рафинья – 90+6'
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет
По информации источника, полиции пришлось вмешаться и оттащить бразильского вингера «блауграны» Рафинью от игроков «Бенфики».
Напомним, по ходу встречи каталонцы дважды отыгрывались, проигрывая в счёте в два мяча и забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время. Сам Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
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