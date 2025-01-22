После матча «Бенфика» — «Барселона» произошла драка с участием Рафиньи

В ночь с 21 на 22 января завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором каталонская «Барселона» в гостях переиграла лиссабонскую «Бенфику» со счётом 5:4. После игры в туннеле произошла крупная драка с участием игроков сине-гранатовых и «орлов». Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на трансляцию в Movistar Plus+.

По информации источника, полиции пришлось вмешаться и оттащить бразильского вингера «блауграны» Рафинью от игроков «Бенфики».

Напомним, по ходу встречи каталонцы дважды отыгрывались, проигрывая в счёте в два мяча и забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время. Сам Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Материалы по теме Генич отреагировал на камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: