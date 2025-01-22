«Барселона» установила клубный антирекорд первых таймов 22 последних сезонов в ЛЧ
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Каталонская «Барселона» установила клубный статистический антирекорд, пропустив три гола всего с трёх ударов в створ ворот в первом тайме матча Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой». Встреча в итоге завершилась победой каталонцев со счётом 5:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2' 1:1 Левандовски – 13' 2:1 Павлидис – 22' 3:1 Павлидис – 30' 3:2 Рафинья – 64' 4:2 Араухо – 68' 4:3 Левандовски – 78' 4:4 Гарсия – 86' 4:5 Рафинья – 90+6'
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет
Как сообщает Opta Sport, подобное происходит в игре каталонцев в рамках Лиги чемпионов впервые как минимум с сезона-2003/2004.
Напомним, по ходу встречи «Барселона» дважды отыгрывалась, уступая в счёте в два мяча. Победным голом отметился бразильский вингер Рафинья в компенсированное ко второму тайму время.
По итогам семи туров главного еврокубкового турнира сине-гранатовые расположились на второй строчке, набрав 18 очков.
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