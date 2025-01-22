«Барселона» установила клубный антирекорд первых таймов 22 последних сезонов в ЛЧ

Каталонская «Барселона» установила клубный статистический антирекорд, пропустив три гола всего с трёх ударов в створ ворот в первом тайме матча Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой». Встреча в итоге завершилась победой каталонцев со счётом 5:4.

Как сообщает Opta Sport, подобное происходит в игре каталонцев в рамках Лиги чемпионов впервые как минимум с сезона-2003/2004.

Напомним, по ходу встречи «Барселона» дважды отыгрывалась, уступая в счёте в два мяча. Победным голом отметился бразильский вингер Рафинья в компенсированное ко второму тайму время.

По итогам семи туров главного еврокубкового турнира сине-гранатовые расположились на второй строчке, набрав 18 очков.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: