Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 21 января

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Вчера, 21 января, состоялись девять матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 7-й тур, 21 января:

«Аталанта» — «Штурм» — 5:0;

«Монако» — «Астон Вилла» — 1:0;

«Атлетико» — «Байер» — 2:1;

«Бенфика» — «Барселона» — 4:5;

«Болонья» — «Боруссия» — 2:1;

«Брюгге» — «Ювентус» — 0:0;

«Ливерпуль» — «Лилль» — 2:1;

«Слован» Братислава — «Штутгарт» — 1:3;

«Црвена Звезда» — ПСВ — 2:3.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль», на счету которого 21 очко. Следом располагаются «Барселона» и «Атлетико», которые набрали 18 и 15 очков соответственно.