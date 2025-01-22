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Левандовски догнал Роналду и стал рекордсменом по числу забитых пенальти в истории ЛЧ

Левандовски догнал Роналду и стал рекордсменом по числу забитых пенальти в истории ЛЧ
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Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся дублем с пенальти в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:4), стал рекордсменом главного еврокубкового турнира по количеству реализованных 11-метровых ударов. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

По информации источника, 36-летний польский форвард забил свой 19-й удар с «точки» в турнире, сравнявшись по этому показателю с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Отметим, на счету аргентинского форварда Лионеля Месси 18 голов с пенальти за время выступлений в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Роберт принял участие в 29 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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