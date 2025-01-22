Левандовски догнал Роналду и стал рекордсменом по числу забитых пенальти в истории ЛЧ

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся дублем с пенальти в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:4), стал рекордсменом главного еврокубкового турнира по количеству реализованных 11-метровых ударов. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, 36-летний польский форвард забил свой 19-й удар с «точки» в турнире, сравнявшись по этому показателю с португальским форвардом Криштиану Роналду.
Отметим, на счету аргентинского форварда Лионеля Месси 18 голов с пенальти за время выступлений в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Роберт принял участие в 29 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:
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