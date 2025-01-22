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Стал известен второй клуб, гарантировавший себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стал известен второй клуб, гарантировавший себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился первый игровой день 7-го тура общего раунда Лиги чемпионов, по итогам которого определился второй участник стадии 1/8 финала.

Этим клубом стала «Барселона», обыгравшая лиссабонскую «Бенфику» со счётом 5:4 и набравшая по итогам семи туров 18 очков (второе место). «Блауграна» уже не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, что гарантирует ей участие в 1/8 финала турнира.

Ранее «Ливерпуль» обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда располагается на первой строчке турнирной таблицы общего этапа еврокубка, подопечные Арне Слота набрали 21 очко. Следом располагаются «Барселона» и «Атлетико», которые занесли в свой актив 18 и 15 очков соответственно.

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