Флик объяснил камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). «Блауграна» смогла отыграть по ходу второго тайма два мяча и вырвать победу в концовке.

«Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим.

В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силён, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк», — приводит слова Флика Marca.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.