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Флик объяснил камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Флик объяснил камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). «Блауграна» смогла отыграть по ходу второго тайма два мяча и вырвать победу в концовке.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим.

В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силён, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк», — приводит слова Флика Marca.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

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