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Рафинья назвал причину драки с игроками «Бенфики» после очного матча Лиги чемпионов

Рафинья назвал причину драки с игроками «Бенфики» после очного матча Лиги чемпионов
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья объяснил драку с игроками «Бенфики» в туннеле перед уходом в раздевалку после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где сине-гранатовые устроили камбэк и выиграли в гостях со счётом 5:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Они оскорбили меня в конце встречи, я оскорбил их в ответ. Если они уважают меня, я уважаю их. По-моему, они могли бы понять ситуацию, но они предпочли оскорбить меня», — приводит слова Рафиньи журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Рафиньи 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

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