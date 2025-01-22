Рафинья назвал причину драки с игроками «Бенфики» после очного матча Лиги чемпионов

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья объяснил драку с игроками «Бенфики» в туннеле перед уходом в раздевалку после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где сине-гранатовые устроили камбэк и выиграли в гостях со счётом 5:4.

«Они оскорбили меня в конце встречи, я оскорбил их в ответ. Если они уважают меня, я уважаю их. По-моему, они могли бы понять ситуацию, но они предпочли оскорбить меня», — приводит слова Рафиньи журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Рафиньи 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

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