Видеообзор яркого камбэка «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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Каталонская «Барселона» одержала волевую победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2' 1:1 Левандовски – 13' 2:1 Павлидис – 22' 3:1 Павлидис – 30' 3:2 Рафинья – 64' 4:2 Араухо – 68' 4:3 Левандовски – 78' 4:4 Гарсия – 86' 4:5 Рафинья – 90+6'
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет
По ходу матча команда Ханса-Дитера Флика уступала со счётом 1:3 и 2:4, но смогла перевернуть игру, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время. Решающим голом отметился бразильский вингер каталонцев Рафинья.
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На данный момент сине-гранатовые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Флика набрала 18 очков. «Бенфика» находится на 18-м месте. В активе лиссабонской команды 10 очков.
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