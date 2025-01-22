Видеообзор яркого камбэка «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Каталонская «Барселона» одержала волевую победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

По ходу матча команда Ханса-Дитера Флика уступала со счётом 1:3 и 2:4, но смогла перевернуть игру, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время. Решающим голом отметился бразильский вингер каталонцев Рафинья.

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На данный момент сине-гранатовые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Флика набрала 18 очков. «Бенфика» находится на 18-м месте. В активе лиссабонской команды 10 очков.

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