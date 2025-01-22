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Щенсны отреагировал на камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой». Вратарь сделал две ошибки

Щенсны отреагировал на камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой». Вратарь сделал две ошибки
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Комментарии

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал победу каталонцев во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). «Блауграна» смогла отыграть по ходу второго тайма два мяча и вырвать победу в концовке.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Это было захватывающе, именно поэтому мы любим футбол. Столько эмоций, взлётов, падений. Мы возвращаемся домой счастливыми, с тремя очками. Это была странная игра, но мы очень рады победе», — приводит слова Щенсны Managing Barca в соцсетях.

Отметим, что две ошибки польского голкипера помогли «Бенфике» дважды отличиться в этой встрече.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

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