Щенсны отреагировал на камбэк «Барселоны» в матче с «Бенфикой». Вратарь сделал две ошибки

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал победу каталонцев во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). «Блауграна» смогла отыграть по ходу второго тайма два мяча и вырвать победу в концовке.
«Это было захватывающе, именно поэтому мы любим футбол. Столько эмоций, взлётов, падений. Мы возвращаемся домой счастливыми, с тремя очками. Это была странная игра, но мы очень рады победе», — приводит слова Щенсны Managing Barca в соцсетях.
Отметим, что две ошибки польского голкипера помогли «Бенфике» дважды отличиться в этой встрече.
В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.
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