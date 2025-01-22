Сергей Семак объяснил трансфер Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бразильского вингера Луиса Энрике из «Ботафого».

«Мы давно следили и смотрели за его выступлением, когда он ещё играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провёл очень хорошо. Луис Энрике — игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас — постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался и помог команде», — сказал Семак в интервью клубной пресс-службе.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.