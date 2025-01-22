Левандовски рассказал о проблеме в игре «Барселоны» после камбэка в матче с «Бенфикой»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу каталонцев во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). «Блауграна» смогла отыграть по ходу второго тайма два мяча и вырвать победу в концовке.

«Сегодня мы подарили «Бенфике» три гола, но побеждает тот, кто больше забивает. Мы должны прибавить и в обороне, и в атаке. Нам чего-то не хватает, нужно сосредоточиться на этих проблемах. Думаю, сегодняшняя победа может придать нам уверенности на оставшуюся часть сезона, но нужно проанализировать, в чём мы способны прибавить. В будущем мы должны увереннее контролировать игру», – приводит слова Левандовского Marca.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.