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Клаудиньо обманул президента «Палмейрас», согласовав переход в «Аль-Садд» — UOL

Клаудиньо обманул президента «Палмейрас», согласовав переход в «Аль-Садд» — UOL
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27-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо обманул президента «Палмейрас» Лейлу Перейру, дважды подтвердив, что его не интересует переход в катарский чемпионат. Об этом сообщает издание UOL.

По информации источника, несмотря на ранние договорённости с президентом бразильской команды Клаудиньо намерен перейти в катарский «Аль-Садд», так как получил там более выгодное финансовое предложение.

Отмечается, что «Палмейрас» уже подготовил контракт для полузащитника и обменивался документами с «Зенитом», когда агенты игрока решили остановить все процедуры, получив значительные комиссионные от «Аль-Садда».

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб намерен выручить € 20 млн с продажи Клаудиньо.

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