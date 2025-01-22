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Слот повторил достижение Флика, ранее покорявшееся лишь им двоим в истории Лиги чемпионов

Слот повторил достижение Флика, ранее покорявшееся лишь им двоим в истории Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил достижение немецкого специалиста, ныне возглавляющего «Барселону», Ханса-Дитера Флика в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, нидерландский наставник мерсисайдцев стал вторым новым для своего клуба тренером в истории, который сумел выиграть все первые семь матчей своей команды в Лиге чемпионов. Ранее подобное достижение устанавливал Флик, когда возглавлял мюнхенскую «Баварию» в период с 2019 по 2020 год. Тогда мюнхенский клуб выиграл все 11 матчей турнира.

Напомним, в матче 7-го тура главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» на домашнем стадионе победил «Лилль» со счётом 2:1. Таким образом, на данный момент подопечные Слота возглавляют турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Салах – 34'     1:1 Дэвид – 62'     2:1 Эллиотт – 67'    
Удаления: нет / Манди – 59'
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