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Генич отреагировал на вероятный трансфер Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд»

Генич отреагировал на вероятный трансфер Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд»
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Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался о согласовании санкт-петербургским «Зенитом» трансфера 27-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Красивый трансфер! Если это правда, конечно» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сине-бело-голубые практически согласовали трансфер Клаудиньо в катарский клуб за € 20 млн. Сообщается, что хавбека также намерен подписать бразильский «Палмейрас».

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в 20 матчах во всех турнирах. В активе бразильца один гол и пять результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 17 млн.

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