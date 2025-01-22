Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Генич отреагировал на вероятный трансфер Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался о согласовании санкт-петербургским «Зенитом» трансфера 27-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Красивый трансфер! Если это правда, конечно» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сине-бело-голубые практически согласовали трансфер Клаудиньо в катарский клуб за € 20 млн. Сообщается, что хавбека также намерен подписать бразильский «Палмейрас».

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в 20 матчах во всех турнирах. В активе бразильца один гол и пять результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 17 млн.

Самые дорогие трансферы «Зенита»: