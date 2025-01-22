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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал сильные стороны Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал сильные стороны Хвичи Кварацхелии
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о новоиспечённом крайнем нападающем команды Хвичи Кварацхелии.

«Мы прекрасно знаем, что это за игрок. Он показал свой высокий уровень. Хвича должен вписаться в состав ПСЖ. Это очень универсальный футболист», — приводит слова Энрике L'Équipe.

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Кварацхелией 17 января. Трудовое соглашение рассчитано до 2029 года. Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

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