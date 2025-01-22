В Испании рассказали, как в «Реале» относятся к возможному уходу Анчелотти

В мадридском «Реале» негативно относятся к идее расставания с главным тренером Карло Анчелотти по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.
По информации источника, проект «сливочных» заточен на долгосрочном сотрудничестве с Анчелотти. Отмечается, что в клубе довольны работой итальянского специалиста и не намерены расторгать с ним соглашение, который истекает летом 2026 года.
Ранее появилась информация о том, что Анчелотти уйдёт с поста главного тренера «Реала» в конце текущего сезона. Его место займёт бывший игрок «сливочных» Хаби Алонсо, который на данный момент тренирует «Байер».
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: