В Испании рассказали, как в «Реале» относятся к возможному уходу Анчелотти

В мадридском «Реале» негативно относятся к идее расставания с главным тренером Карло Анчелотти по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, проект «сливочных» заточен на долгосрочном сотрудничестве с Анчелотти. Отмечается, что в клубе довольны работой итальянского специалиста и не намерены расторгать с ним соглашение, который истекает летом 2026 года.

Ранее появилась информация о том, что Анчелотти уйдёт с поста главного тренера «Реала» в конце текущего сезона. Его место займёт бывший игрок «сливочных» Хаби Алонсо, который на данный момент тренирует «Байер».

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