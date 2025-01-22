Мамаев — о бывшей жене: более мерзкого человека в жизни не встречал

Бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев в интервью с Фёдором Смоловым рассказал о взаимоотношениях со своей бывшей женой моделью Аланой Мамаевой.

«Человек настолько испоганил меня как отца, испоганил мою связь с дочерью. Я считаю себя отличным отцом. Ужас и кошмар то, что она сделала с нашими отношениями…

Более мерзкого человека в жизни я не встречал. Она на протяжении всего времени живёт только благодаря тому, что я дал ей свою фамилию и не более. Меня нет в соцсетях, я не смотрю передачи, потому что у меня нет времени. Но мне дают какую-то информацию, и я понимаю, что этот человек существует благодаря моей фамилии. Просто не понимаю, неужели человек настолько несчастен в жизни?» — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

В начале 2023 года Павел Мамаев сообщил о завершении своей игровой карьеры. На данный момент экс-футболист проживает в Дубае, где владеет детской футбольной академией.

Материалы по теме Павел Мамаев назвал лучших партнёров по команде за футбольную карьеру

Самые скандальные футболисты в истории: