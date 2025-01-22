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«Реал» подписал контракт с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом — источник

«Реал» подписал контракт с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом — источник
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Мадридский «Реал» подписал контракт с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает журналист La Galerna Рамон Альварес де Мон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По условиям данного соглашения 26-летний англичанин присоединится к «сливочным» после завершения сезона и получит около € 18-20 млн в качестве подписного бонуса. Напомним, контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 25 матчей за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и шесть результативных передач.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

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