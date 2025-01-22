Президент «Палмейраса» впервые рассказала подробности по поводу обмана от Клаудиньо

27-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо действительно обманул президента «Палмейраса» Лейлу Перейру, дважды подтвердив, что его не интересует переход в катарский чемпионат, подтверждает сама Перейру.

«Мы пришли к соглашению с «Зенитом», и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в «Палмейрас». Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, и игрок его принял. Но футбол именно такой. Ни один игрок не важнее, чем спортивное общество «Палмейрас». Мы продолжаем искать игроков, которые могут повысить качество нашей команды», — приводит слова Лейлы Перейру Ge Globo.

Напомним, недавно стало известно, что Клаудиньо с большой вероятностью продолжит карьеру в «Аль-Садде».

Клаудиньо эффектно обыграл защитника в бразильском Матче звёзд