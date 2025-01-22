Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Палмейраса» впервые рассказала подробности по поводу обмана от Клаудиньо

Президент «Палмейраса» впервые рассказала подробности по поводу обмана от Клаудиньо
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо действительно обманул президента «Палмейраса» Лейлу Перейру, дважды подтвердив, что его не интересует переход в катарский чемпионат, подтверждает сама Перейру.

«Мы пришли к соглашению с «Зенитом», и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в «Палмейрас». Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, и игрок его принял. Но футбол именно такой. Ни один игрок не важнее, чем спортивное общество «Палмейрас». Мы продолжаем искать игроков, которые могут повысить качество нашей команды», — приводит слова Лейлы Перейру Ge Globo.

Напомним, недавно стало известно, что Клаудиньо с большой вероятностью продолжит карьеру в «Аль-Садде».

Клаудиньо эффектно обыграл защитника в бразильском Матче звёзд

Материалы по теме
Клаудиньо обманул президента «Палмейраса», согласовав переход в «Аль-Садд» — UOL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android