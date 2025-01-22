Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла»

21 января на стадионе «Луи II» в Монако прошёл матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и «Астон Вилла». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0, в игре принял участие российский полузащитник Александр Головин. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеообзор этой встречи.

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После семи сыгранных матчей в активе «Монако» 13 очков, монегаски занимают в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов 10-е место. «Астон Вилла», в активе которой столько же очков, по дополнительным показателям находится выше — на восьмой строчке.