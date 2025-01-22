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Видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла» (1:0) 21 января 2025 года

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла»
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21 января на стадионе «Луи II» в Монако прошёл матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и «Астон Вилла». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0, в игре принял участие российский полузащитник Александр Головин. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеообзор этой встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Синго – 8'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После семи сыгранных матчей в активе «Монако» 13 очков, монегаски занимают в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов 10-е место. «Астон Вилла», в активе которой столько же очков, по дополнительным показателям находится выше — на восьмой строчке.

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