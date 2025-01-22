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Алекс Фергюсон назвал лучшего вратаря, с которым ему удалось когда-либо работать

Алекс Фергюсон назвал лучшего вратаря, с которым ему удалось когда-либо работать
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Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему пришлось работать.

«Жестокий. Чрезвычайно требователен. Вершина датского футбола. Петер Шмейхель – это лучший вратарь, который у меня был», – приводит слова Фергюсона Give me Sport.

Напомним, Шмейхель стал легендой «Манчестер Юнайтед», где играл с 1991 по 1999 год, выиграв множество титулов, включая Лигу чемпионов в 1999 году. Он также был ключевым игроком сборной Дании, с которой выиграл чемпионат Европы в 1992 году. Как отмечали многие эксперты и тренеры, Шмейхель отличался выдающимися физическими данными, лидерскими качествами и умением совершать впечатляющие сейвы.

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