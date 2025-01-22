Роман Нагучев эмоционально отреагировал на «перестрелку» в матче «Бенфика» — «Барселона»

Российский комментатор Роман Нагучев опубликовал пост после яркого матча между «Бенфикой» и «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Невероятный кайф, что в 2025 году „Бенфике“ и „Барселоне“ вздумалось сыграть в футбол 60-х! Завтра вы прочтёте всех зануд мира, что это не футбол, это проблема, это вот тут кто-то ошибся, а это вот ещё бла-бла-бла. Ква-ква-ква.

Никто не влюбляется в игру через икс джи и графики передач, зоны, пакинги и прочее. Влюбляются не по расчёту. Мне всё равно, есть ли какие-то там проблемы у «Барселоны» или «Бенфики». Не понимаю, почему это должно быть важно.

Я видел это и на полтора часа забыл о своих проблемах. Это и был футбол», — написал известный комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, «Барселона» выиграла матч со счётом 5:4.

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