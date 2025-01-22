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Роман Нагучев эмоционально отреагировал на «перестрелку» в матче «Бенфика» — «Барселона»

Роман Нагучев эмоционально отреагировал на «перестрелку» в матче «Бенфика» — «Барселона»
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Российский комментатор Роман Нагучев опубликовал пост после яркого матча между «Бенфикой» и «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Невероятный кайф, что в 2025 году „Бенфике“ и „Барселоне“ вздумалось сыграть в футбол 60-х! Завтра вы прочтёте всех зануд мира, что это не футбол, это проблема, это вот тут кто-то ошибся, а это вот ещё бла-бла-бла. Ква-ква-ква.

Никто не влюбляется в игру через икс джи и графики передач, зоны, пакинги и прочее. Влюбляются не по расчёту. Мне всё равно, есть ли какие-то там проблемы у «Барселоны» или «Бенфики». Не понимаю, почему это должно быть важно.

Я видел это и на полтора часа забыл о своих проблемах. Это и был футбол», — написал известный комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, «Барселона» выиграла матч со счётом 5:4.

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