Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 22 января

Сегодня, 22 января, пройдут матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 января:

20:45 мск. «Шахтёр» – «Брест»;

20:45 мск. «РБ Лейпциг» – «Спортинг»;

23:00 мск. «Селтик» – «Янг Бойз»;

23:00 мск. «Милан» – «Жирона»;

23:00 мск. «Арсенал» – «Динамо» Загреб;

23:00 мск. «Реал» Мадрид – «Ред Булл Зальцбург»;

23:00 мск. «Фейеноорд» – «Бавария»;

23:00 мск. «Спарта» Прага – «Интер» Милан;

23:00 мск. «ПСЖ» – «Манчестер Сити».

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.