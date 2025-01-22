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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 22 января

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 22 января
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Сегодня, 22 января, пройдут матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 января:

20:45 мск. «Шахтёр» – «Брест»;
20:45 мск. «РБ Лейпциг» – «Спортинг»;
23:00 мск. «Селтик» – «Янг Бойз»;
23:00 мск. «Милан» – «Жирона»;
23:00 мск. «Арсенал» – «Динамо» Загреб;
23:00 мск. «Реал» Мадрид – «Ред Булл Зальцбург»;
23:00 мск. «Фейеноорд» – «Бавария»;
23:00 мск. «Спарта» Прага – «Интер» Милан;
23:00 мск. «ПСЖ» – «Манчестер Сити».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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