«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «ПСЖ» — 26-й (семь очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.