Люк Уилкшир назвал большим разочарованием неявку Бителло на сборы «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался относительно ситуации с полузащитником бело-голубых Бителло. Напомним, бразилец не вернулся в клуб на зимние сборы.

«Ситуация с невозвращением Бителло в расположение «Динамо» — большое разочарование.

Мне действительно не нравится, когда игроки проявляют неуважение к клубу, и это именно то, что он делает», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар».