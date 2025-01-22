Лепёхин — о Луисе Энрике в «Зените»: в нынешнее время даже € 1 млн — большие деньги

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о подписании сине-бело-голубыми бразильского вингера Луиса Энрике.

«В нынешнее время даже € 1 млн — это большие деньги. Переход Луиса Энрике в «Зенит» нужно будет оценивать в течение какого-то времени. Необходимо хотя бы полгода, чтобы понять, что это за футболист и насколько он полезен. Всем понятно, что «Зенит» не будет просто так брать какого-либо футболиста. В любом случае все игроки, которыми интересуется питерская команда, уже проявили себя где-то. Но не все могут проявить себя в «Зените». Это не вопрос к «Зениту», просто так обстоят дела», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.