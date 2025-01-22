Видеообзор победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Лиллем»

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

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Счёт в матче на 34-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Кёртиса Джонса. На 59-й минуте защитник «Лилля» Айсса Манди получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. На 62-й минуте нападающий гостей Джонатан Дэвид сравнял счёт в матче. На 67-й минуте Харви Эллиотт вывел «Ливерпуль» вперёд.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко. «Лилль» занимает 10-е место с 13 очками.