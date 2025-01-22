Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Лиллем»

Видеообзор победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Лиллем»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче на 34-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Кёртиса Джонса. На 59-й минуте защитник «Лилля» Айсса Манди получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. На 62-й минуте нападающий гостей Джонатан Дэвид сравнял счёт в матче. На 67-й минуте Харви Эллиотт вывел «Ливерпуль» вперёд.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко. «Лилль» занимает 10-е место с 13 очками.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»
Видео
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android