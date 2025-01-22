«Факел» объявил об отмене товарищеского матча с «Железничаром»

Пресс-служба воронежского «Факела» объявила об отмене запланированного на сегодня, 22 января, товарищеского матча с боснийским «Железничаром».

«Контрольный матч «Факел» – «Железничар» отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Факел» располагается на 14-й строчке.