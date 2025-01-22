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Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер»

Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер»
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. Мадридский «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Видеообзор матча:

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На 25-й минуте полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 45+1-й минуте защитник «Байера» Пьеро Инкапье открыл счёт в матче. На 52-й минуте Хулиан Альварес сравнял счёт. На 76-й минуте Инкапье получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, уравняв составы команд. На 90-й минуте Альварес оформил дубль.

На данный момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 15 очков. «Байер» — шестой (13 очков).

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