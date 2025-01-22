Шахин намекнул, что может уйти в отставку на фоне неудачных результатов «Боруссии»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин намекнул, что может покинуть свой пост на фоне последних неудачных результатов. «Шмели» проиграли четыре матча подряд, во вторник, 21 января, немецкая команда уступила «Болонье» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Если смена тренера решит все проблемы – не вопрос. Это я несу ответственность за игру команды. Факт же в том, что мы проиграли четыре раза подряд», — приводит слова Шахина официальный сайт дортмундской «Боруссии».

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» встретится со «Шахтёром». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск.