Шахин намекнул, что может уйти в отставку на фоне неудачных результатов «Боруссии»
Поделиться
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин намекнул, что может покинуть свой пост на фоне последних неудачных результатов. «Шмели» проиграли четыре матча подряд, во вторник, 21 января, немецкая команда уступила «Болонье» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Гирасси – 15' 1:1 Даллинга – 71' 2:1 Айлинг – 72'
«Если смена тренера решит все проблемы – не вопрос. Это я несу ответственность за игру команды. Факт же в том, что мы проиграли четыре раза подряд», — приводит слова Шахина официальный сайт дортмундской «Боруссии».
В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» встретится со «Шахтёром». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск.
Комментарии
- 22 января 2025
-
10:43
-
10:40
-
10:20
-
10:20Кейлор Навас перешёл в «Ньюэллс Олд Бойз» Официально
-
10:12
-
10:04
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:45
-
09:20
-
08:30
-
07:30
-
07:08
-
06:58
-
06:46
-
06:15
-
04:58
-
04:20
-
04:14
-
04:02
-
03:38
-
03:22
-
02:59
-
02:53
-
02:52
-
02:49
-
02:19
-
01:59
-
01:57
-
01:51
-
01:37
-
01:33
-
01:25