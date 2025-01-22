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Александр Гришин: ЦСКА надо продавать Зделара, если он хочет покинуть клуб

Александр Гришин: ЦСКА надо продавать Зделара, если он хочет покинуть клуб
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Экс-футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости о возможном уходе Саши Зделара из армейского клуба.

«Зделар — неплохой игрок для РПЛ. Но в ситуации с его продажей должно всё сложиться. Если ЦСКА хочет его продать, а Зделар планирует покинуть клуб, надо осуществлять этот трансфер. Всё должно сойтись, чтобы клубу и футболисту комфортно в такой ситуации», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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