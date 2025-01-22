Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов — об Энрике: «Зенит» взял курс на замену своих бразильцев новыми

Николай Наумов — об Энрике: «Зенит» взял курс на замену своих бразильцев новыми
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о новичке «Зенита», бразильском вингере Луисе Энрике.

«Луиса Энрике особо не видел. Судя по отзывам, это сильный футболист, ведь его называют чемпионом Америки. Это оправданный трансфер. «Зенит» взял курс на замену своих бразильцев новыми, потому что нынешние игроки потеряли мотивацию. Отсюда информация про Клаудиньо, а также уход Вендела», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.

Материалы по теме
Лепёхин — о Луисе Энрике в «Зените»: в нынешнее время даже € 1 млн — большие деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android