Николай Наумов — об Энрике: «Зенит» взял курс на замену своих бразильцев новыми

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о новичке «Зенита», бразильском вингере Луисе Энрике.

«Луиса Энрике особо не видел. Судя по отзывам, это сильный футболист, ведь его называют чемпионом Америки. Это оправданный трансфер. «Зенит» взял курс на замену своих бразильцев новыми, потому что нынешние игроки потеряли мотивацию. Отсюда информация про Клаудиньо, а также уход Вендела», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.