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Кейлор Навас перешёл в «Ньюэллс Олд Бойз»

Кейлор Навас перешёл в «Ньюэллс Олд Бойз»
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Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен», мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас перешёл в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз». Контракт 38-летнего вратаря с новой командой рассчитан до лета 2026 года, об этом информирует официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз».

Напомним, последним клубом Кейлора Наваса был «ПСЖ», куда он перешёл из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 52 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года. Позже он покинул стан парижан по окончании контракта.

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